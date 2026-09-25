В Берлине мужчина умер после мармелада «с сюрпризом»

В Берлине 42-летний мужчина умер после того, как съел мармелад, который продавали как сладости с THC. Ещё два человека с похожими симптомами попали в больницу. Об этом пишет Bild.

Трагедия произошла 22 сентября в районе Нойкёльн. Приехавшие врачи пытались спасти мужчину, однако вернуть его к жизни не удалось.

За четыре дня до этого спасателей дважды вызывали в один из домов во Фридрихсхайне. Сначала сознание потеряла 30-летняя женщина, а примерно через час плохо стало 40-летнему мужчине. Обоих доставили в больницу.

Симптомы оказались больше похожи не на действие каннабиса, а на передозировку опиоидами. У пострадавших нарушилось дыхание, они теряли сознание, а их зрачки сильно сузились.

Специалисты считают, что вместо THC в мармеладе мог находиться синтетический опиоид. Что именно содержали сладости и стали ли они причиной смерти мужчины, сейчас выясняют.

Двум выжившим помог налоксон — средство, которое используют при передозировке опиоидами. После случившегося власти Берлина предупредили больницы и службы помощи об опасном продукте.

Предположительно, речь идёт о зелёных мармеладках в форме листа конопли. Жителей призвали не пробовать подобные сладости неизвестного происхождения, а при потере сознания или проблемах с дыханием сразу звонить в экстренную службу.

Ранее в Нидерландах двое детей отравились мармеладом с каннабисом. Один ребёнок после употребления сладостей впал в кому и был переведён в специализированную клинику. Производитель отозвал всю партию товара.