В Берлине акция движения «Поколение Z решает» (Gen Z regelt) переросла в столкновения с правоохранителями. По сообщениям очевидцев, сотрудники полицейских спецподразделений применили силу к группе демонстрантов в вагоне метро. Всего во время протестов задержали 22 человека.

В Берлине полиция задержала 22 человека на акции «Поколение Z решает». Видео © X / RadioGenoa

По данным полиции, на улицы немецкой столицы вышли около 1200 участников. Шествие прошло 14 ноября в районе Шарлоттенбург — от площади Савиньи по бульвару Курфюрстендамм до станции Халензее.

Демонстранты выступали против сокращения финансирования образования и социальных программ, возвращения обязательной военной службы и ухудшения условий жизни. В ходе акции также звучали лозунги против канцлера Германии Фридриха Мерца.

По информации правоохранителей, перед началом шествия часть протестующих попыталась прорвать полицейское оцепление. Сотрудники полиции применили физическую силу, чтобы остановить движение колонны.

Обстановка обострилась после использования пиротехники. При задержаниях участники акции, по версии полиции, оказывали сопротивление и нападали на правоохранителей. Двое полицейских получили травмы, но смогли продолжить службу.

По итогам демонстрации зарегистрировали 13 предполагаемых уголовных правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка, нападениями, сопротивлением полиции и применением пиротехники.

При этом обстоятельства предполагаемого применения силы в вагоне метро пока независимо не подтверждены. Официальные сообщения полиции описывают столкновения во время шествия, но не уточняют, происходили ли задержания непосредственно в поезде.