Около 3400 полицейских задействовали в Берлине для обеспечения безопасности во время визита Владимира Зеленского и международной конференции с участием высокопоставленных гостей. В немецкую столицу направили подкрепления практически со всей Германии, а в правительственном квартале появились вооружённые патрули и снайперы. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на агентство dpa.

В центре города с утра 3 ноября действуют масштабные ограничения. Полиция перекрыла часть правительственного квартала, выставила блокпосты и привлекла специальные подразделения SEK. Дополнительные меры безопасности ввели в районе Курфюрстендамма и в Лихтенберге.

Ограничения затронули не только автомобилистов. Поезда линии метро U5 временно перестали останавливаться на станции «Бундестаг». Также закрыли отдельные участки реки Шпрее, ограничили движение общественного транспорта и полёты над Берлином.

Поездку Зеленского заранее не анонсировали. Накануне полиция предупреждала лишь о прибытии нескольких иностранных государственных гостей на Берлинскую конференцию по безопасности. Уже 3 ноября канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что рассчитывает встретиться с украинским президентом в течение дня.

В конференции участвуют представители европейских властей, военные специалисты, сотрудники оборонных предприятий и учёные. Организаторы запланировали выступления более 140 докладчиков. Среди основных тем — ситуация на Украине и вопросы европейской безопасности.

Из-за усиленных мер охраны жители Берлина столкнулись с пробками и изменениями маршрутов транспорта. В полиции предупредили, что ограничения могут сохраняться в течение дня.

Ранее Life.ru сообщал о массовых беспорядках в Берлине, во время которых пострадали 27 полицейских. Столкновения произошли 31 октября на фоне уличных акций. Правоохранители задержали более 60 человек, а для обеспечения порядка в немецкой столице привлекли около 1,5 тысячи сотрудников полиции.