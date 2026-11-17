В центре Берлина выставили на продажу необычную недвижимость с почти вековой историей — подземный бункер, в котором во время Второй мировой войны прятались от бомбёжек сотни людей. За просторное убежище площадью 618 квадратных метров просят минимум 398 тысяч евро, хотя жить в нём без серьёзных вложений невозможно. Как сообщает Bild, торги состоятся 17 декабря на фоне острой нехватки действующих защитных сооружений в немецкой столице.

Бункер спрятан на втором подземном этаже жилого дома 1906 года постройки в престижном районе Шарлоттенбург по адресу Кайзердамм, 102. Переоборудовать подвальные помещения под бомбоубежище начали в 1936 году, а во время войны здесь могли укрыться до 250 человек. Предположительно, на заключительном этапе боевых действий подземелье также использовали в качестве лазарета.

После войны помещения на десятилетия оказались заброшены. Лишь в 2022 году часть пространства приспособили для художественных выставок и культурных проектов. Теперь бывшее убежище вновь ищет владельца.

Внутри находятся 18 отдельных помещений, самое большое из которых занимает 183 квадратных метра. Высота потолков здесь достигает почти пяти метров, однако окон нет ни в одной комнате. В аукционном объявлении будущим покупателям предлагают рассмотреть объект прежде всего в качестве склада.

При этом над бункером разворачивается совершенно другая жизнь. На крыше того же здания строят элитные апартаменты с собственными саунами и террасами. Стоимость самой большой квартиры площадью около 240 квадратных метров достигает 2,5 миллиона евро.

Но и покупка подземелья обойдётся дороже стартовой цены. Новому владельцу придётся ежемесячно платить примерно 743 евро за содержание общедомового имущества, а также вложиться в переоборудование помещений. В бывшем убежище отсутствуют отопление, сантехника, современная вентиляция, водоснабжение и действующие системы гражданской защиты. При этом закон не обязывает собственника восстанавливать бункер до состояния полноценного укрытия.

Продажа проходит на фоне дискуссий о катастрофической нехватке бомбоубежищ в Германии. По данным Федерального агентства по управлению недвижимостью, в Берлине официально числятся всего четыре защитных сооружения общей вместимостью 4080 человек. Однако ни одно из них сейчас не готово к эксплуатации. Многие старые бункеры после окончания холодной войны продали частным владельцам или приспособили для других целей.

Аукцион проведёт компания Deutsche Grundstücksauktionen 17 декабря в берлинском отеле MOA. Начальная стоимость исторического подземелья составит 398 тысяч евро, не считая дополнительных расходов покупателя.