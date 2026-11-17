На фоне разговоров о возможных масштабных сбоях инфраструктуры и подготовки военных объектов к чрезвычайным ситуациям американцам не стоит срочно закупать консервы и задумываться о строительстве убежищ. По крайней мере, таких мер от граждан сейчас не ждут власти США. Об этом заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Журналистка обратила внимание политика на череду недавних технических неполадок, в том числе проблемы с сервисами Microsoft Outlook. Кроме того, она напомнила о сообщениях СМИ, согласно которым Пентагон готовит военные базы к автономной работе в течение 90 дней на случай возможного конфликта. На этом фоне некоторые европейские государства уже рекомендуют населению создавать запасы воды и продуктов на случай чрезвычайных ситуаций.

Ведущая поинтересовалась, следует ли американцам воспринимать происходящее как повод для подготовки к возможному кризису. В ответ Вэнс рассказал, что подобные вопросы ему уже задавали знакомые, обеспокоенные происходящим.

«Многие мои друзья обращались ко мне и спрашивали: «Стоит ли нам готовиться к строительству бункера или запасаться продовольствием и водой?» И мой ответ — нет, мы не видим приближения какого-либо кризиса», — заявил вице-президент.

При этом политик подчеркнул, что отсутствие признаков надвигающейся чрезвычайной ситуации не означает, что гражданам следует полностью игнорировать возможные риски. По его словам, разумная готовность к непредвиденным обстоятельствам остаётся необходимой.

«Но нужно быть готовыми ко всему», — добавил Вэнс.

Ранее Life.ru рассказывал, что европейцев начали готовить к возможным чрезвычайным ситуациям, рекомендуя заранее собирать домашние запасы продовольствия и воды. В разных странах сроки автономного существования отличаются: где-то советуют подготовиться минимум на трое суток, а где-то — на целую неделю или даже десять дней. Особые рекомендации касаются фонариков, радиоприёмников, лекарств и продуктов, которые не требуют приготовления.