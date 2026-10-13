Сколько денег хранить наличными на случай ЧС или войны — спец по выживанию назвала минимум

Американка Роуэн Маккензи из штата Миссури, потратившая на запасы для домашнего бункера около 315 тысяч фунтов стерлингов, рассказала, что необходимо подготовить на случай войны. По её мнению, семье из четырёх человек стоит предусмотреть бюджет не менее 5000 фунтов (около 554 тысяч рублей) на продукты, воду и предметы первой необходимости. Об этом пишет Daily Mail.

Маккензи работает риелтором и давно увлекается подготовкой к чрезвычайным ситуациям. Раньше окружающие высмеивали её запасы, однако на фоне международной напряжённости к женщине всё чаще обращаются за советами.

Однако подготовка к чрезвычайным ситуациям необязательно подразумевает строительство бункера. Обычный запас питьевой воды, продуктов длительного хранения, необходимых лекарств и средств автономного освещения может пригодиться и при гораздо менее масштабных происшествиях.

При этом американка убеждена, что дорогостоящий бункер вовсе не обязателен. Гораздо важнее заранее продумать действия на случай отключения электричества, перебоев с поставками продуктов или необходимости срочно покинуть дом.

Подготовка к чрезвычайным ситуациям не обязательно требует крупных затрат. Как рассказывал Life.ru 4 октября, домашний аварийный запас стоит отличать от тревожного рюкзака, предназначенного для эвакуации. В первом случае важно иметь воду, продукты, которые можно есть без приготовления, фонарик, батарейки и средства связи.