В Бирюлёво горит строящийся жилой комплекс, над районом поднялся столб дыма

Сильный пожар произошёл в московском районе Бирюлёво. По предварительным данным, огонь вспыхнул на территории строящегося жилого комплекса, пишет «Москва с огоньком».

Пожар в бирюлёвском ЖК. Видео © Telegram / «Москва с огоньком»

Кадры пожара снимают жители района. На них видно, что дым поднимается высоко над жилой застройкой и заметен с большого расстояния.

К месту происшествия направились пожарные расчёты. Что именно загорелось на строительной площадке и какая площадь охвачена огнём, пока уточняется. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее Life.ru рассказывал, что 36-летний священник Вячеслав Завальный погиб при пожаре в деревянном монастырском доме в тверской Николо-Малице. Причина возгорания не озвучивалась.