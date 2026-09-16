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Опубликовано 16 сентября, 09:43

В Бирюлёво горит строящийся жилой комплекс, над районом поднялся столб дыма

Обложка © Telegram / «Москва с огоньком»

Обложка © Telegram / «Москва с огоньком»

Сильный пожар произошёл в московском районе Бирюлёво. По предварительным данным, огонь вспыхнул на территории строящегося жилого комплекса, пишет «Москва с огоньком».

Пожар в бирюлёвском ЖК. Видео © Telegram / «Москва с огоньком»

Кадры пожара снимают жители района. На них видно, что дым поднимается высоко над жилой застройкой и заметен с большого расстояния.

К месту происшествия направились пожарные расчёты. Что именно загорелось на строительной площадке и какая площадь охвачена огнём, пока уточняется. Информации о пострадавших на данный момент нет.

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Юрий Лысенко
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