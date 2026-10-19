В Благовещенске мерчендайзер насмерть сбил тележкой 84-летнюю пенсионерку

В Благовещенске перед судом предстанет 28-летний иностранец, который насмерть сбил 84-летнюю покупательницу тележкой в супермаркете. Пожилая женщина получила тяжёлые травмы и спустя двое суток скончалась в больнице. Об этом сообщили в прокуратуре Амурской области.

Трагедия произошла в начале мая 2026 года. Мужчина работал специалистом по выкладке товаров и в тот день перевозил по торговому залу упаковки с напитками. Он загрузил в тележку слишком много коробок, превысив допустимую норму и практически лишив себя обзора.

В результате сотрудник магазина не заметил находившуюся на его пути пенсионерку и наехал на неё. Спасти пострадавшую медикам не удалось.

Как уточнили в надзорном ведомстве, иностранец устроился в супермаркет ещё в июне 2025 года. Теперь его обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд. По указанной ведомством части статьи мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал о покупательнице, которая отсудила у сети «Золотое яблоко» четыре миллиона рублей после травмы в магазине. Девушка поскользнулась на разлитых духах, которые сотрудники не успели убрать, и получила перелом. Из-за травмы ей пришлось провести полгода на больничном. Сначала пострадавшая потребовала шесть миллионов рублей, но компания отказалась платить, пытаясь переложить ответственность на клининговую службу. После нескольких лет разбирательств суд взыскал с торговой сети компенсацию, включающую утраченный заработок, штраф и судебные расходы.