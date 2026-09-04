В Благовещенске сотрудницу детсада будут судить за падение ребёнка из окна

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело в отношении 44-летней сотрудницы детского дошкольного учреждения после падения шестилетнего воспитанника из окна. Об этом сообщили в прокуратуре Амурской области.

Женщину обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, инцидент произошёл 14 июля. Мальчик остался один без присмотра в помещении группы, испугался, забрался на подоконник открытого окна и выпрыгнул. Ребёнок упал со второго этажа и получил травмы, которые были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

После утверждения обвинительного заключения дело направили в суд для рассмотрения по существу. За нарушение требований безопасности при оказании услуг, повлёкшее причинение вреда здоровью, женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Костомукше Республики Карелия погибла 13-летняя девочка после падения с пятого этажа жилого дома. Трагедия произошла утром 1 сентября. По предварительным данным, школьница в этот момент находилась одна. После падения девочку обнаружили на месте происшествия и доставили в больницу, однако спасти её не удалось. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.