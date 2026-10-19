В Болгарии двух 19-летних граждан Германии обвинили в поджоге антенн Starlink

В Болгарии объявили в розыск двух 19-летних граждан Германии, которых подозревают в поджоге антенного комплекса спутниковой связи Starlink под Софией. По данным следствия, молодые люди провели в стране всего несколько часов, после чего уехали в Сербию. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на прокуратуру.

Фигурантами дела стали Тирпан Бейтула и Зека Ислам. Оба родились в Германии и, как утверждается, приехали в Болгарию с туристическими целями. Для поездки они использовали автомобиль с немецкими номерами, зарегистрированный на другого человека.

Следователи установили, что после кратковременного пребывания в стране подозреваемые пересекли границу с Сербией. Где они находятся сейчас, неизвестно. По информации болгарской стороны, установить их местонахождение пока не удалось и немецким правоохранителям.

Софийский городской суд разрешил выдать европейские ордера на арест обоих фигурантов. Обвинения им предъявлены заочно. За подобное преступление в Болгарии предусмотрено от трёх до 12 лет лишения свободы.

Пожар на антенном комплексе Starlink неподалёку от Софии произошёл 9 октября. По данным прокуратуры, три антенны полностью сгорели, ещё две получили частичные разрушения, а три оказались повреждены огнём.

Ранее Life.ru сообщал о появлении видеозаписи пожара на объекте Starlink в Болгарии. Тогда со ссылкой на местные сообщения стало известно о повреждении антенного оборудования спутниковой связи неподалёку от Софии.