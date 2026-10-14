Starlink в огне: В Болгарии за день сожгли 11 из 17 спутниковых антенн

Одиннадцать из 17 антенн Starlink на охраняемом объекте под Софией были намеренно подожжены. Об этом сообщил депутат и сопредседатель партии «Да, Болгария» Ивайло Мирчев, его данные приводит Болгарское национальное телевидение.

По словам Мирчева, на территорию проникли двое мужчин в масках. Они вывели из строя большую часть установленного там оборудования SpaceX, обеспечивающего связь со спутниковой системой Starlink. Официальные итоги расследования причин и обстоятельств происшествия пока не опубликованы.

Антенны на объекте используются для связи со спутниковой группировкой компании Илона Маска. Starlink широко применяется на Украине, в том числе военными подразделениями для передачи данных и управления связью.

Похожее ЧП произошло 23 сентября в Польше, где загорелась наземная станция Starlink, обеспечивающая связью в том числе Украину. Огонь повредил систему электропитания и резервный генератор. В октябре в Германии задержали двух граждан Турции, которых польские власти подозревают в причастности к поджогу. Варшава также заявила о версии диверсии в интересах иностранной разведки.

История совпала по времени с новыми ограничениями работы Starlink на Украине. 14 октября стало известно, что терминалы начали терять связь при движении на высокой скорости. Позднее советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что изменения затронули военный пакет Starshield и уже привели к срыву ряда операций ВСУ.

На Украине зависимость армии от Starlink признают критической. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что инфраструктура ВСУ фактически полностью завязана на спутниковую систему, и призвал Киев срочно договариваться с американской стороной.

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