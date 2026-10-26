В Болгарии пройдёт второй тур выборов президента после рекордно низкой явки

Президентские выборы в Болгарии продолжатся 1 ноября: ни один из кандидатов не смог получить необходимое для победы большинство голосов. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, лидируют действующая глава государства Илияна Йотова и бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров.

После обработки 99,95% протоколов Йотова набирает 34,76% голосов, а Гюров — 31,95%. Разрыв между ними составляет менее трёх процентных пунктов. Третье место занимает лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов с результатом 12,54%.

Одной из особенностей голосования стала низкая активность избирателей. По предварительным оценкам, на участки пришли около 22% граждан, имеющих право голоса. Для победы в первом туре необходимо не только получить более половины действительных голосов, но и обеспечить явку свыше 50%.

Нынешние выборы проходят досрочно. В январе 2026 года Румен Радев оставил президентский пост ради участия в парламентской кампании. После его отставки обязанности главы государства перешли к Йотовой, которая ранее занимала должность вице-президента.

Главные соперники представляют разные политические направления. Йотова выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта и пользуется поддержкой Радева. Гюров опирается на проевропейские реформаторские силы и ранее поддерживал расширение сотрудничества с Киевом.

Президент Болгарии избирается на пять лет и может занимать должность не более двух сроков подряд. Он представляет страну на международной арене, назначает выборы, участвует в формировании правительства и обладает правом вето на парламентские решения. При этом основная исполнительная власть сосредоточена у кабинета министров.

Окончательно определить победителя предстоит во втором туре 1 ноября. В нём встретятся Йотова и Гюров, получившие наибольшую поддержку избирателей.