В Болгарии пройдёт второй тур выборов президента после рекордно низкой явки
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Президентские выборы в Болгарии продолжатся 1 ноября: ни один из кандидатов не смог получить необходимое для победы большинство голосов. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, лидируют действующая глава государства Илияна Йотова и бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров.
После обработки 99,95% протоколов Йотова набирает 34,76% голосов, а Гюров — 31,95%. Разрыв между ними составляет менее трёх процентных пунктов. Третье место занимает лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов с результатом 12,54%.
Одной из особенностей голосования стала низкая активность избирателей. По предварительным оценкам, на участки пришли около 22% граждан, имеющих право голоса. Для победы в первом туре необходимо не только получить более половины действительных голосов, но и обеспечить явку свыше 50%.
Нынешние выборы проходят досрочно. В январе 2026 года Румен Радев оставил президентский пост ради участия в парламентской кампании. После его отставки обязанности главы государства перешли к Йотовой, которая ранее занимала должность вице-президента.
Главные соперники представляют разные политические направления. Йотова выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта и пользуется поддержкой Радева. Гюров опирается на проевропейские реформаторские силы и ранее поддерживал расширение сотрудничества с Киевом.
Президент Болгарии избирается на пять лет и может занимать должность не более двух сроков подряд. Он представляет страну на международной арене, назначает выборы, участвует в формировании правительства и обладает правом вето на парламентские решения. При этом основная исполнительная власть сосредоточена у кабинета министров.
Окончательно определить победителя предстоит во втором туре 1 ноября. В нём встретятся Йотова и Гюров, получившие наибольшую поддержку избирателей.
Накануне голосования в Болгарии зарегистрировали 27 кандидатов на пост президента, каждый из которых участвовал в выборах вместе с претендентом на должность вице-президента. Как сообщал Life.ru, право голоса получили около 6,6 млн граждан. В стране открыли более 12 тысяч избирательных участков, ещё 613 организовали за рубежом в 60 государствах. Ещё до начала выборов главными соперниками считались Илияна Йотова и Андрей Гюров.