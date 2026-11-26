Загадочный контейнер, который Чёрное море выбросило на скалистый берег Болгарии, оказался складом рождественских украшений. После 22 дней круглосуточной охраны власти разрешили вскрыть груз: внутри обнаружили более 80 коробок с фигурами Санта-Клаусов, оленей и другими праздничными декорациями. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Часть товаров сохранилась в заводской упаковке. По данным Euronews, стоимость всей партии оценивается примерно в 50 тысяч евро. На месте работали представители военной прокуратуры, таможни и следственных органов. Присутствовал и владелец груза — гражданин Румынии.

Каждую найденную вещь решили описать, после чего украшения должны были погрузить в грузовик и отправить владельцу. Процедуру вскрытия провели с разрешения военной прокуратуры.

Контейнер обнаружили 2 ноября между кемпингами «Арапя» и «Оазис» в районе города Царево. Сильные волны выбросили металлическую конструкцию на скалы. Пограничная полиция оцепила территорию, а сам контейнер закрепили, чтобы его не унесло обратно в море.

Одна из основных версий следствия заключается в том, что груз мог находиться на борту контейнеровоза Contship Jet, затонувшего в Чёрном море в конце октября.

Ранее Life.ru сообщал, что в Болгарии оцепили участок побережья из-за загадочного контейнера, выброшенного Чёрным морем возле города Царево. Тогда власти ещё не знали, что находится внутри груза, и опасались возможного загрязнения акватории.