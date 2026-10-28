Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября, 19:38

В больнице умерла девочка, пострадавшая от пожара у соседей в Сапроново

Эпицентр пожара. Обложка © Telegram / СК Подмосковья

Эпицентр пожара. Обложка © Telegram / СК Подмосковья

В подмосковной деревне Сапроново 16-летняя девочка умерла в больнице после пожара в многоэтажке. Её семью госпитализировали с признаками отравления продуктами горения. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Возгорание произошло в квартире на десятом этаже дома в микрорайоне Купелинка. Пострадавшая семья находилась в другой квартире — на пятнадцатом этаже. Вместе с девочкой в больницу доставили её родителей и 11-летнего брата.

Следственный отдел по городу Видное возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Планируется назначить судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.

В Ярославле арестовали сотрудника МЧС по делу о пожаре с 14 погибшими
В Ярославле арестовали сотрудника МЧС по делу о пожаре с 14 погибшими

Ранее Life.ru сообщал об эвакуации жильцов этого дома. По данным МЧС, из опасной зоны вывели 65 человек, включая 13 детей. Ещё пятерых, среди которых двое детей, спасли пожарные. Сообщение о возгорании поступило в 00:16 28 октября. Открытое горение на площади 32 квадратных метра ликвидировали в течение часа. Пострадавшими числилась семья: мужчина, его супруга, двое детей. Их доставили в больницу.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • СК РФ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar