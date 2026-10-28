В больнице умерла девочка, пострадавшая от пожара у соседей в Сапроново

В подмосковной деревне Сапроново 16-летняя девочка умерла в больнице после пожара в многоэтажке. Её семью госпитализировали с признаками отравления продуктами горения. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Возгорание произошло в квартире на десятом этаже дома в микрорайоне Купелинка. Пострадавшая семья находилась в другой квартире — на пятнадцатом этаже. Вместе с девочкой в больницу доставили её родителей и 11-летнего брата.

Следственный отдел по городу Видное возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Планируется назначить судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.

Ранее Life.ru сообщал об эвакуации жильцов этого дома. По данным МЧС, из опасной зоны вывели 65 человек, включая 13 детей. Ещё пятерых, среди которых двое детей, спасли пожарные. Сообщение о возгорании поступило в 00:16 28 октября. Открытое горение на площади 32 квадратных метра ликвидировали в течение часа. Пострадавшими числилась семья: мужчина, его супруга, двое детей. Их доставили в больницу.