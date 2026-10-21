В Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае произошёл пожар

Лесной пожар площадью десять гектаров произошёл на территории Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае. Специалистам удалось локализовать возгорание, угрозы жилым домам и объектам экономики нет. Об этом сообщили в региональном Министерстве лесного хозяйства и лесопереработки.

Очаг находится в 2,9 километра от рабочего посёлка Корфовский, расположенного к югу от Хабаровска. Пламя охватило территорию особо охраняемой природной зоны.

На территории Хабаровского края продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, пользоваться мангалами, проводить огневые работы, а также сжигать сухую траву и мусор. Ограничения введены для предотвращения новых природных пожаров.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме на Уральской улице в Москве. Огонь охватил квартиру на втором этаже, откуда спасатели вывели восьмилетнего ребёнка и взрослого. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.