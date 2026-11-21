Мощный шторм в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул унёс жизни трёх человек и привёл к масштабным разрушениям в городе Тупансиретан. Около 60 жителей получили ранения, тысячи семей лишились крыш над головой. Федеральные власти направили в регион дополнительные силы для ликвидации последствий стихии. Данные приводит Agência Brasil со ссылкой на местные власти.

Шторм обрушился на город ночью 20 ноября. Порывы ветра достигали 114 км/ч. По оценке мэра Густаву Терры, из 8,6 тысячи жилых домов примерно 8 тысяч получили повреждения или лишились крыш. На улицах упали около 100 деревьев, были повреждены линии электропередачи и связи. Серьёзно пострадала местная больница: ветер сорвал крышу, повредил второй этаж и операционный блок. Медучреждение продолжило принимать экстренных пациентов, однако 11 человек пришлось перевезти в больницы соседних муниципалитетов. Всего за помощью обратились более 300 жителей.

Губернатор штата Эдуарду Лейте объявил о выделении дополнительных 5 млн реалов на помощь малоимущим семьям. Жители, зарегистрированные в социальной программе CadÚnico, смогут получить по 2,5 тысячи реалов. Ранее региону направили ещё 2 млн реалов на первоочередные восстановительные работы. Без электричества остались 9 295 из 9 367 точек подключения. Энергетикам предстоит восстановить значительную часть повреждённой сети. Стихия также нанесла ущерб сельскому хозяйству: пострадали посевы сои и кукурузы, зернохранилища и хозяйственные постройки.

Федеральное правительство также подключилось к ликвидации последствий. Президент Луис Инасиу Лула да Силва распорядился направить в штат специалистов гражданской обороны и Национальных сил системы здравоохранения SUS. Причину разрушений продолжают устанавливать специалисты. Среди рассматриваемых версий — суперячейковая гроза с мощными нисходящими потоками воздуха. Возможность торнадо пока не подтверждена.

Ранее Life.ru писал, что мощный циклон надвигается на Чукотку, угрожая региону штормовым ветром до 30 метров в секунду и сильными метелями. В Беринговом море высота волн может достигнуть 11 метров. Атмосферный вихрь сформировался в районе Алеутских островов и набрал силу по мере продвижения к Берингову морю. Наиболее высокие волны ожидаются в центральной части шторма, однако непогода затронет и российское побережье.