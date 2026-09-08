В Бразилии задержали мужчину, дважды выстрелившего в ягодицы бойцу MMA

В Бразилии задержали мужчину, который во время конфликта дважды выстрелил в ягодицы известному бойцу MMA Брюсу Соуто. Инцидент произошёл 9 июля в Белу-Оризонти после футбольного матча между группами болельщиков «Атлетико Минейро».

По данным Need To Know, к 37-летнему спортсмену подошёл один из лидеров фанатской группировки Galoucura Маркос Винисиус Оливейра де Мелу. После короткого разговора мужчина достал револьвер и сделал шесть выстрелов. Соуто получил два ранения и был доставлен в больницу.

Подозреваемого задержали 30 августа. В полиции считают, что причиной нападения стала личная неприязнь, а сам конфликт может быть связан с борьбой за влияние внутри фанатских группировок «Атлетико Минейро».

Ранее полиция Окинавы задержала двух военнослужащих Корпуса морской пехоты США по подозрению в нападении на троих местных жителей во время фестиваля. По данным Okinawa Times, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения морпехи толкали людей и били их кулаками по лицу.