В Бремене при поджоге флага ФРГ демонстрантами пострадали четверо полицейских

Четверо полицейских получили лёгкие травмы во время демонстрации в Бремене в День германского единства. Столкновение произошло после того, как участники акции подожгли флаг ФРГ, сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.

Акцию заранее согласовали с властями. Она проходила под лозунгом «против милитаризма и разжигания военной истерии».

После поджога флага полицейские остановили демонстрацию и попытались установить личности причастных. В этот момент часть участников атаковала сотрудников правоохранительных органов, в том числе с использованием флагштоков.

Нескольких демонстрантов задержали, после чего полиция распустила акцию. При этом остальные мероприятия в рамках празднования Дня германского единства и городского фестиваля, по данным правоохранителей, прошли без серьёзных происшествий.

День германского единства отмечают 3 октября. В 1990 году пять земель бывшей ГДР — Бранденбург, Мекленбург — Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия — вошли в состав ФРГ. В 2026 году центральные праздничные мероприятия проходят в Бремене.

Ранее сообщалось о массовых протестах в Испании из-за жилищного кризиса. По оценке представительства правительства в Мадриде, на крупнейшую акцию вышли около 70 тыс. человек, тогда как организаторы заявляли о значительно большем числе участников. Четыре колонны демонстрантов прошли к площади Сибелес, а в Валенсии произошли столкновения с полицией возле площадки форума участников рынка недвижимости. Протестующие выступают против роста стоимости жилья и аренды, а также требуют дополнительных мер защиты квартиросъёмщиков.