В Великобритании присяжные признали двух граждан Афганистана виновными в сексуальных преступлениях против 14-летней девочки с аутизмом. Нападение произошло в феврале 2026 года в поезде, следовавшем из графства Кент в Лондон, сообщает Daily Mail.

Фигурантами дела стали 25-летний Бариалай Рахими и 29-летний Миребадурахман Садат. По данным британской транспортной полиции, мужчины встретили подростка на станции Стерри неподалёку от Кентербери 5 февраля. Все трое сели в поезд, отправлявшийся в сторону Лондона около 15:00.

Во время поездки Рахими начал приставать к девочке, а затем увёл её в туалет вагона, где совершил изнасилование. Позднее он оставил подростка с Садатом, который также совершил в отношении неё сексуальное насилие. Как установили следователи, девочка неоднократно говорила мужчинам, что ей 14 лет, и просила прекратить происходящее.

Когда поезд прибыл на станцию Лондон-Бридж, мужчины последовали за школьницей в следующий состав, направлявшийся в Питерборо. Впоследствии они разошлись: Рахими вышел на станции Сент-Панкрас, а Садат — на Финсбери-Парк. Девочка обратилась за помощью к полиции уже на станции Питерборо.

Следователи изучили записи камер видеонаблюдения с поездов и станций, а также собрали телефонные и криминалистические данные. Мужчин установили и задержали на западе Лондона 10 февраля.

После двухнедельного судебного разбирательства в Королевском суде Лондона присяжные признали обоих мужчин виновными в общей сложности по девяти пунктам обвинения. Рахими признали виновным в изнасиловании, сексуальном насилии и трёх эпизодах сексуальных действий с ребёнком. Садат получил обвинительные вердикты по статьям о сексуальном насилии с проникновением, сексуальных действиях с ребёнком и принуждении к сексуальным действиям.

При этом речь идёт не обо всех предъявленных обвинениях: по части эпизодов присяжные вынесли оправдательные решения или не смогли прийти к единому мнению. Окончательное наказание обоим мужчинам назначат 18 декабря.