В Британии эму оставил без штанов фермера, который пытался вернуть его в загон

Эму по кличке Сайд Нек устроил короткую борьбу с мужчиной, который попытался поймать сбежавшую птицу на дороге в британском Салкомбе. После примерно 20 секунд возни эму вырвался, ударил соперника и самостоятельно вернулся на ферму. Об этом пишет The Telegraph.

Эму повалил мужчину в Британии. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ro Barker

На записи видно, как мужчина пытается повалить и удержать крупную птицу. Эму сопротивляется, после чего наносит удар ногами. Мужчина падает на дорогу, а Сайд Нек разворачивается и направляется обратно к ферме. За происходящим из-за ворот наблюдает альпака.

Автор видео Джеймс Баркер рассказал, что впервые заметил эму на дороге и остановился, чтобы дать человеку шанс поймать птицу. Затем он достал телефон, потому что происходящее казалось настолько странным, что без записи ему, по его словам, никто бы не поверил. Владелец птицы Марк Харрингтон отметил, что Сайд Нек уже не впервые выбирается из загона. Он объяснил кличку питомца тем, что во время бега эму характерно двигает головой из стороны в сторону.

По словам Харрингтона, на ферме сейчас содержатся два эму, однако он собирается приобрести ещё несколько. Птицы, как утверждает хозяин, не требуют сложного ухода и помогают защищать содержащихся на ферме уток и кур от лис. После потасовки Сайд Нек не стал продолжать бегство: он зашёл обратно за ворота, после чего мужчина их закрыл.

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