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Опубликовано 20 сентября, 14:24

В знаменитой природоохранной зоне Танзании нашли мёртвыми сразу десять львов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Десять львов нашли мёртвыми в природоохранной зоне Нгоронгоро в Танзании. По предварительной версии, животные могли погибнуть от отравления, сообщает Reuters со ссылкой на администрацию территории.

Львов обнаружили 18 сентября в районе Ндуту. Первичные результаты проверки указывают на то, что хищники могли проглотить яд, однако точная причина их гибели пока не установлена.

Администрация Нгоронгоро начала расследование. Специалистам предстоит определить, какое вещество могло стать причиной смерти животных, а также установить обстоятельства произошедшего и возможных виновных.

Нгоронгоро находится на севере Танзании и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Природоохранная зона известна высокой концентрацией диких животных, в том числе львов, слонов, буйволов и редких чёрных носорогов.

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Ранее Life.ru рассказывал о загадочной гибели 20 слонов в соседней Кении. Власти также рассматривали версию отравления: предварительные исследования выявили высокую концентрацию цианида, однако окончательную причину смерти животных на тот момент не установили.

Больше новостей о животных, природных территориях и угрозах экосистемам — в разделе «Экология» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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