В Британии матросу предъявили пять обвинений по делу о шпионаже

В Великобритании 24-летнему военнослужащему Королевского флота Тедди Янгу предъявили пять обвинений по делу о предполагаемой попытке передать секретные сведения иностранному государству. Об этом сообщает Sky News.

Янг служил специалистом по военной разведке и имел высокий уровень допуска к секретной информации. Следствие считает, что он воспользовался служебным положением для получения закрытых оборонных и разведывательных данных.

По версии обвинения, военнослужащий отправлял секретные материалы на личную электронную почту, пересылал их через WhatsApp и Discord, а также хранил на собственных устройствах. Кроме того, ему вменяют отказ предоставить запрошенные сведения о USB-накопителе и карте памяти.

Янг поступил на службу в апреле 2024 года. Предполагаемые нарушения, связанные с получением секретной информации, относятся к периоду с ноября 2024-го по май 2025 года. Впервые его задержали в мае прошлого года, после чего отстранили от службы и лишили допуска к секретным сведениям.

В октябре 2026 года контртеррористическая полиция вновь задержала матроса в его доме в графстве Бедфордшир. На предварительном заседании Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли обвиняемый участвовал по видеосвязи из тюрьмы Белмарш. Он подтвердил свою личность, однако признания вины или отказа от него на этом этапе не потребовалось.

Основное судебное разбирательство предварительно назначено на октябрь 2027 года.