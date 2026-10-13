Три часа допроса и изъятые гаджеты: Британского экс-дипломата задержали после поездки на «Валдай»

Бывший британский дипломат Иэн Прауд заявил, что контртеррористическая полиция задержала его на три часа после возвращения из России, где он участвовал в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом он написал в колонке для Responsible Statecraft.

«Я не имел права хранить молчание, меня тщательно обыскали, взяли отпечатки пальцев и образец ДНК. Мне также пришлось сдать электронные устройства и сообщить пароли от них», — рассказал Прауд.

По словам экс-дипломата, полицейские проверяли, не связан ли он с подготовкой «враждебного акта» против Великобритании. При этом Прауд подчеркнул, что формально ни в чём не подозревался. Британское законодательство действительно позволяет проводить такие проверки на границе без предварительного подозрения в причастности человека к враждебной деятельности.

Прауд утверждает, что заранее уведомил британский МИД о поездке на «Валдай», проходивший с 27 сентября по 1 октября. После возвращения он также предложил Форин-офису рассказать о результатах визита, но ответа, по его словам, не получил.

Экс-дипломат расценил произошедшее как давление на свободу слова. По его мнению, в Великобритании всё чаще рассматривают как потенциальную угрозу людей, публично выступающих против внешнеполитического курса Лондона. Это оценка самого Прауда.

Иэн Прауд работал в британской дипломатической службе с 1999 по 2023 год. С 2014 по 2019 год он занимал пост экономического советника Посольства Великобритании в Москве, а после ухода со службы стал публиковаться на темы российско-британских отношений и внешней политики.

Ранее в похожей ситуации оказался британский политик Джордж Гэллоуэй. После возвращения из России его вместе с супругой задержали в лондонском аэропорту Гатвик и около девяти часов допрашивали по закону о противодействии терроризму и безопасности границ. По словам политика, правоохранители также досмотрели его и скопировали данные с электронных устройств. Позднее Гэллоуэй заявил, что пока не намерен возвращаться в Великобританию, поскольку не считает себя там в безопасности.