Бриллиантовое кольцо знаменитой пассажирки «Титаника» Люси Дафф-Гордон, пережившей крушение лайнера в 1912 году, выставят на аукцион в Великобритании. Украшение, которое могло быть помолвочным подарком, оценили в 80–120 тысяч фунтов стерлингов. Торги пройдут 21 ноября в городе Девизес, сообщается в материале The Independent.

Уникальность лота не только в его возрасте и стоимости. Люси носила кольцо непосредственно во время катастрофы, и оно стало единственной её по-настоящему ценной драгоценностью, пережившей гибель судна. В семье модельера украшение больше века называли «кольцом с «Титаника» и передавали из поколения в поколение.

Кольцо украшено одиночным бриллиантом старинной европейской огранки. Согласно каталогу Henry Aldridge & Son, камень имеет цветовую категорию I–J и чистоту SI. Подлинность драгоценности подтверждена сертификатом Бирмингемской пробирной палаты, а её происхождение — подписанным письмом потомков. После смерти Люси украшение перешло к её внуку Джону, третьему графу Халсбери, а затем осталось у его родственников.

«Украшения, связанные с выжившими пассажирами «Титаника», крайне редко появляются на рынке», — отметил представитель аукционного дома Эндрю Олдридж. По его словам, продажа столь личной вещи, принадлежавшей одной из самых известных пассажирок лайнера и сохранившейся у прямых потомков, практически беспрецедентна.

Сама Люси Дафф-Гордон была знаменитым британским модельером и основательницей модного дома Lucile. Весной 1912 года она отправилась в Нью-Йорк по делам своего бизнеса вместе с мужем, сэром Космо Дафф-Гордоном, и секретарём Лорой Мейбл Франкателли. Супруги путешествовали первым классом под вымышленной фамилией Морган.

Когда «Титаник» столкнулся с айсбергом, всем троим удалось спастись в шлюпке № 1. При этом судно, рассчитанное на 40 человек, покинуло тонущий лайнер всего с 12 людьми на борту. Позднее супруги оказались в центре скандала: Космо обвинили в подкупе матросов, чтобы те не возвращались за оставшимися в воде пассажирами. Поводом стали чеки на пять фунтов, которые он раздал членам экипажа шлюпки. Проведённое расследование не подтвердило обвинения во взяточничестве.

Ранее Life.ru рассказывал о редком письме пассажира «Титаника» Генри Прайса Ходжеса, выставленном на аукцион спустя 114 лет после катастрофы. Мужчина написал послание другу 10 апреля 1912 года, описав прекрасную погоду и беззаботную атмосферу на борту. Через несколько дней он погиб при крушении, а письмо стало одним из немногих сохранившихся свидетельств жизни пассажиров второго класса. Организаторы торгов оценили документ в 35 тысяч фунтов стерлингов.