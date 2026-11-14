Лондонская полиция начала уголовное расследование в отношении 55-летнего британского комика и писателя Дэвида Уолльямса, известного по шоу Little Britain и Britain's Got Talent. Поводом стали новые заявления о предполагаемых тяжких преступлениях сексуального характера. Об этом сообщает The Guardian.

По данным Скотленд-Ярда, за последние дни в полицию обратились несколько человек. Некоторые предполагаемые эпизоды относятся ещё к 2000-м годам. Полученные сведения позволили начать полноценное уголовное расследование, которым занимается специализированное подразделение по тяжким сексуальным преступлениям.

При этом правоохранители подчеркнули, что новые обращения не связаны напрямую с обвинениями, ранее опубликованными журналистами The Guardian и ITV News. Тем не менее детективы изучают и эти материалы, чтобы установить, содержатся ли в них свидетельства возможных преступлений.

Полиция пока не раскрывает ни точное число заявлений, ни подробности предполагаемых эпизодов. По словам руководителя расследования Майка Кагни, это необходимо в том числе для защиты людей, обратившихся к правоохранителям. Он призвал возможных пострадавших не бояться рассказывать о случившемся, даже если с предполагаемого преступления прошли десятилетия.

Сам Уолльямс категорически отрицает противоправные действия. Ранее он признавал, что в некоторых личных отношениях мог вести себя невнимательно к чувствам партнёрш, однако отвергал утверждения о злоупотреблении своей известностью. Комик настаивает, что не совершал преступлений. На данный момент его не задерживали, официальных обвинений по новому делу ему не предъявлено. По информации британских СМИ, артист находится в медицинском учреждении.

Скандал разгорелся после масштабного журналистского расследования, в котором несколько женщин обвинили Уолльямса в предполагаемых домогательствах и неподобающем поведении. Две собеседницы журналистов утверждали, что познакомились с артистом в 15-летнем возрасте. Также прозвучали обвинения в неуместном поведении по отношению к сотрудницам телешоу Britain's Got Talent и издательства HarperCollins.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как Уолльямс пытался через суд запретить публикацию расследования. Его адвокаты обратились в Высокий суд Англии и Уэльса, ссылаясь на серьёзные опасения за состояние артиста. Однако 3 ноября суд отказался вводить ограничения, указав на общественную значимость журналистских материалов. При этом судья не устанавливал, соответствуют ли действительности опубликованные обвинения.

На фоне скандала профессиональное положение комика заметно ухудшилось. Литературное агентство прекратило с ним сотрудничество, BBC начала убирать его программы из онлайн-сервиса iPlayer, а Лейбористская партия приостановила его членство. Ещё в декабре 2025 года издательство HarperCollins отказалось выпускать новые книги Уолльямса после сообщений о неподобающем поведении в отношении сотрудниц.