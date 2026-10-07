В Британии найдена мёртвой врач королевской семьи

Мужу 45-летней Ханны Кейн, известной в профессиональной среде как доктор Ханна Терри, предъявили обвинение в её убийстве. Женщину нашли мёртвой дома в деревне Дерсингем неподалёку от королевского поместья Сандрингем. Об этом пишет The Sun.

По данным The Sun, погибшая входила в группу врачей, обслуживавших членов британской королевской семьи. Источники газеты утверждают, что Карла III и Камиллу проинформировали о случившемся.

Тело обнаружили в ночь на 4 октября. Как рассказала прокурор на заседании, медики нашли женщину без сознания и дыхания в спальне на втором этаже, после чего вызвали правоохранителей.

Согласно представленным в суде результатам вскрытия, у неё выявили травму головы и повреждение, которое может свидетельствовать о сдавливании шеи. При этом полиция подчёркивает: причина смерти требует дальнейшего исследования.

45-летний Марк Кейн предстал перед судом в Норвиче 7 октября. Его оставили под стражей, следующее заседание назначено на 8 октября в Королевском суде Кингс-Линна. Родственникам погибшей оказывают поддержку специальные сотрудники полиции.

Безопасность членов британской королевской семьи ранее стала предметом обсуждения из-за поездки принца Гарри. В июле сообщалось, что он искал частную охрану, чтобы привезти супругу и детей к Карлу III. По данным британских СМИ, государственную полицейскую защиту семье не предоставили, поэтому первоначальные планы визита пришлось пересмотреть.