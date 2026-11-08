В Британии подготовили аварийную радиостудию на случай масштабного блэкаута
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Британская вещательная корпорация Би-би-си разработала план работы на случай масштабной чрезвычайной ситуации, которая может оставить страну без электричества, водоснабжения и связи. Для этого подготовят специальную аварийную радиостудию, способную функционировать независимо от интернета и внешней инфраструктуры.
Сценарий получил название Black Sky («Чёрное небо»). Он предполагает масштабный кризис, при котором из-за разрушения национальной инфраструктуры или природной катастрофы могут одновременно прекратить работу коммунальные службы, магазины и средства коммуникации. Согласно плану, за аварийное вещание будут отвечать около 100 сотрудников корпорации. В специальной студии предусмотрят защищённые каналы связи, не зависящие от интернета, а также запасы продовольствия, воды и топлива. Их должно хватить минимум на три дня автономной работы.
Основной задачей сотрудников станет передача заранее подготовленных правительственных сообщений. Через радио британцам будут сообщать, как действовать в условиях чрезвычайной ситуации, распределять запасы питьевой воды и соблюдать гигиену при нарушении работы канализации. Для доставки сигнала задействуют отдельные радиопередающие вышки, изолированные от интернета. Они оборудованы генераторами и резервуарами с дизельным топливом объёмом от 5 тыс. до 40 тыс. литров. Этого запаса должно хватить примерно на трое суток непрерывной работы передатчиков.
Связь между сотрудниками аварийных групп планируется поддерживать через спутниковые телефоны. На случай, если перестанут работать и они, предусмотрены дополнительные протоколы взаимодействия и заранее определённые места встречи. Кроме того, отдельные журналисты смогут вести передачи из региональных аварийных центров, используя мобильные комплексы со спутниковым оборудованием.
Напомним, недавно исполнилось 90 лет телеэфиру Би-би-си. 2 ноября 1936 года в три часа дня британская корпорация начала регулярное телевещание из дворца Александра-палас на севере Лондона. Опыты с телевидением шли и раньше, но именно эту дату считают началом первого в мире регулярного телевещания «высокой чёткости» по меркам тех лет. Подробнее о том, , что увидели первые зрители регулярного телеэфира Би-би-си и почему телевизор стоил почти как автомобиль, читайте в материале Life.ru.