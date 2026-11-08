Британская вещательная корпорация Би-би-си разработала план работы на случай масштабной чрезвычайной ситуации, которая может оставить страну без электричества, водоснабжения и связи. Для этого подготовят специальную аварийную радиостудию, способную функционировать независимо от интернета и внешней инфраструктуры.

Сценарий получил название Black Sky («Чёрное небо»). Он предполагает масштабный кризис, при котором из-за разрушения национальной инфраструктуры или природной катастрофы могут одновременно прекратить работу коммунальные службы, магазины и средства коммуникации. Согласно плану, за аварийное вещание будут отвечать около 100 сотрудников корпорации. В специальной студии предусмотрят защищённые каналы связи, не зависящие от интернета, а также запасы продовольствия, воды и топлива. Их должно хватить минимум на три дня автономной работы.

Основной задачей сотрудников станет передача заранее подготовленных правительственных сообщений. Через радио британцам будут сообщать, как действовать в условиях чрезвычайной ситуации, распределять запасы питьевой воды и соблюдать гигиену при нарушении работы канализации. Для доставки сигнала задействуют отдельные радиопередающие вышки, изолированные от интернета. Они оборудованы генераторами и резервуарами с дизельным топливом объёмом от 5 тыс. до 40 тыс. литров. Этого запаса должно хватить примерно на трое суток непрерывной работы передатчиков.

Связь между сотрудниками аварийных групп планируется поддерживать через спутниковые телефоны. На случай, если перестанут работать и они, предусмотрены дополнительные протоколы взаимодействия и заранее определённые места встречи. Кроме того, отдельные журналисты смогут вести передачи из региональных аварийных центров, используя мобильные комплексы со спутниковым оборудованием.