Зима без света впервые за полвека? Британию предупредили об угрозе масштабных блэкаутов

Великобритания может столкнуться с одной из самых сложных зим за последние десятилетия из-за угрозы масштабных отключений электроэнергии. О риске повторения энергетического кризиса 1970-х годов предупреждает британская газета Express.

Издание отмечает, что вероятность серьёзных перебоев с электроснабжением вызывает всё больше опасений. Последний сопоставимый кризис страна переживала около полувека назад, когда забастовки шахтёров вынудили власти ограничивать потребление электричества и вводить трёхдневную рабочую неделю.

По оценке журналистов, тревожные признаки появились ещё летом. Во время аномальной жары британская энергосистема оказалась под серьёзной нагрузкой, что заставило усомниться в её способности справиться с зимними холодами.

В июне СМИ сообщали о неполадках в работе Национального оператора энергосистемы Великобритании (NESO). Кроме того, компания National Grid рекомендовала жителям заранее подготовить необходимые вещи на случай отключения электричества.

Авторы публикации раскритиковали энергетическую политику британских властей, заявив, что накопившиеся проблемы остаются нерешёнными. По мнению газеты, нынешняя ситуация делает страну особенно уязвимой перед возможным похолоданием.

Ранее Life.ru сообщал, что Великобритания оказалась одной из наиболее уязвимых стран перед возможным газовым кризисом. По данным The Telegraph, сильные морозы могут привести к нехватке топлива, из-за чего Лондону придётся наращивать закупки сжиженного природного газа у США. Это грозит британским семьям увеличением счетов за энергоресурсы.