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Регион
Опубликовано 27 октября, 15:43

В Британии предложили вернуть имперскую систему мер и весов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Великобритании предложили вернуть свободное использование имперской системы мер и весов. С такой инициативой выступила правопопулистская партия Reform UK, сообщил её депутат Роберт Дженрик в соцсети X.

По словам парламентария, полная легализация традиционных единиц измерения позволит воспользоваться возможностями, которые страна получила после выхода из Евросоюза. Предложение вошло в программу экономического восстановления, разработанную политическим объединением.

Всего документ содержит 64 пункта. Помимо возвращения прежних мер, Reform UK выступает за выдачу новых лицензий на разработку нефтегазовых месторождений в Северном море. Партия также предлагает построить дополнительные взлётно-посадочные полосы в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик, а ещё ввести специальный сбор для трудовых мигрантов.

Великобритания постепенно переходила на метрическую систему после вступления в Европейское экономическое сообщество в 1973 году. При этом традиционные фунты и унции полностью из обихода не исчезли. Продавцам разрешалось указывать вес товаров в этих единицах, однако сведения в килограммах и граммах должны были размещаться на упаковке заметнее.

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Юлия Сафиулина
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