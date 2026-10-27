В Британии предложили вернуть имперскую систему мер и весов

В Великобритании предложили вернуть свободное использование имперской системы мер и весов. С такой инициативой выступила правопопулистская партия Reform UK, сообщил её депутат Роберт Дженрик в соцсети X.

По словам парламентария, полная легализация традиционных единиц измерения позволит воспользоваться возможностями, которые страна получила после выхода из Евросоюза. Предложение вошло в программу экономического восстановления, разработанную политическим объединением.

Всего документ содержит 64 пункта. Помимо возвращения прежних мер, Reform UK выступает за выдачу новых лицензий на разработку нефтегазовых месторождений в Северном море. Партия также предлагает построить дополнительные взлётно-посадочные полосы в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик, а ещё ввести специальный сбор для трудовых мигрантов.

Великобритания постепенно переходила на метрическую систему после вступления в Европейское экономическое сообщество в 1973 году. При этом традиционные фунты и унции полностью из обихода не исчезли. Продавцам разрешалось указывать вес товаров в этих единицах, однако сведения в килограммах и граммах должны были размещаться на упаковке заметнее.

Ранее Life.ru рассказывал, что лидер Reform UK Найджел Фараж раскритиковал энергетическую политику британских властей. Политик выступил против сохранения ограничений на бурение нефтяных и газовых скважин в Северном море. По его мнению, правительство Энди Бёрнэма намерено продолжить курс предшественников не только в этой сфере, но и в вопросах миграции. Фараж