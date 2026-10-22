В Британии призвали Европу не рассчитывать на защиту США в Арктике

Европе не стоит рассчитывать, что США вернутся к прежней роли союзника в обеспечении безопасности европейской Арктики. К такому выводу пришёл комитет по обороне Палаты общин Великобритании в докладе, опубликованном 22 октября. Авторы связывают эту оценку со сменой американских оборонных приоритетов.

В документе обращают внимание на различие между интересом Вашингтона к Крайнему Северу и готовностью защищать европейских партнёров. Арктика в Национальной оборонной стратегии США на 2026 год упоминается в контексте защиты американской территории, указывают парламентарии.

Стратегия предусматривает четыре направления: защиту США, сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, увеличение вклада союзников и партнёров в оборону, а также ускоренное развитие американской оборонной промышленности. По оценке комитета, эти приоритеты не предполагают расширения участия Вашингтона в защите Европы в среднесрочной перспективе, включая Крайний Север.

При этом доклад фиксирует, что американские военные продолжают участвовать в учениях НАТО в регионе. В качестве примера приведена переброска тысяч морских пехотинцев США в Норвегию на Cold Response 26.