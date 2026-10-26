В Британии раскритиковали Киев за опасную зависимость от Starlink

Украинские власти допустили ошибку, сделав ставку на спутниковую систему Starlink без полноценной альтернативы. Такая зависимость создаёт риски для связи и работы военной инфраструктуры страны. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Авторы публикации считают, что ситуация с ограничениями доступа к Starlink выявила уязвимость украинской стороны. По мнению издания, проблема заключается не только в решениях владельца системы Илона Маска, но и в отсутствии резервных средств связи.

«Суть не столько в том, кто виноват, сколько в том, что Киев стал слишком самоуверенным в отношении единственной системы, не имея никакого резервного варианта», — говорится в материале.

Газета отмечает, что зависимость целой страны от технологии одной частной компании может привести к серьёзным последствиям. В случае изменения условий обслуживания или прекращения доступа пользователи рискуют остаться без привычных каналов связи.

Поводом для обсуждения стали заявления американского предпринимателя Илона Маска. Ранее он утверждал, что прекращение работы Starlink для украинских военных способно существенно повлиять на положение ВСУ на фронте.

Маск также обвинил украинскую сторону в нарушении условий использования спутниковой системы. По его словам, ограничения связаны с применением технологии в целях, которые не соответствуют установленным правилам.

В The Telegraph считают, что возникшие проблемы должны стать предупреждением о последствиях чрезмерной зависимости от единственного поставщика технологий. Издание указывает на необходимость учитывать риски, связанные с контролем частных компаний над инфраструктурой связи.

Ранее Владимир Зеленский допустил новые проблемы с работой Starlink на Украине, несмотря на недавнее восстановление доступа к спутниковой системе. Экс-комик заявил, что пока не может гарантировать стабильную работу связи в дальнейшем. Возможные трудности Зеленский связал с политической ситуацией в Соединённых Штатах и предстоящими американскими выборами. По его словам, сейчас Киев оценивает восстановление доступа к системе положительно, однако дальнейшее развитие событий остаётся неопределённым.