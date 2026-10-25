Зеленский допустил новые проблемы с работой Starlink на Украине
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Главарь киевского руководства Владимир Зеленский не исключил новых трудностей с работой спутниковой системы Starlink на Украине, несмотря на недавнее восстановление доступа к ней. Он связал возможные проблемы с предстоящими выборами в США. Об этом экс-комик заявил в интервью телеканалу ТСН.
«Посмотрим, как будет дальше, потому что каждый день мы видим разные моменты, и во время выборов Соединённых Штатов Америки могут быть любые вызовы, но тем не менее, на сегодня это позитив, и он нам нужен очень», — сказал Зеленский.
По словам экс-комика, сейчас ситуация со спутниковой связью улучшилась. Однако он считает преждевременным делать выводы о том, насколько стабильной останется работа Starlink в дальнейшем.
Зеленский обратил внимание на политическую обстановку в Соединённых Штатах. Он допустил, что предстоящие американские выборы могут сопровождаться новыми обстоятельствами, которые повлияют на взаимодействие Киева и Вашингтона.
Ранее Зеленский объявил о восстановлении доступа Украины к спутниковым системам Starlink и Starshield. По его словам, после переговоров с американской стороной в Осло Вашингтон также возобновил полноценный обмен разведывательной информацией с Киевом.
Тем временем Илон Маск рассказал об ограничении использования Starlink украинскими военными для наступательных атак беспилотниками. По утверждению главы SpaceX, ранее ВСУ использовали техническую возможность, которая позволяла применять гражданскую спутниковую систему для ударных операций. Предприниматель сообщил, что его компания устранила эту возможность на прошлой неделе. Маск подчеркнул, что Starlink предназначена для гражданских задач и обеспечения связи, а не для управления наступательными атаками.