Зеленский допустил новые проблемы с работой Starlink на Украине

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский не исключил новых трудностей с работой спутниковой системы Starlink на Украине, несмотря на недавнее восстановление доступа к ней. Он связал возможные проблемы с предстоящими выборами в США. Об этом экс-комик заявил в интервью телеканалу ТСН.

«Посмотрим, как будет дальше, потому что каждый день мы видим разные моменты, и во время выборов Соединённых Штатов Америки могут быть любые вызовы, но тем не менее, на сегодня это позитив, и он нам нужен очень», — сказал Зеленский.

По словам экс-комика, сейчас ситуация со спутниковой связью улучшилась. Однако он считает преждевременным делать выводы о том, насколько стабильной останется работа Starlink в дальнейшем.

Зеленский обратил внимание на политическую обстановку в Соединённых Штатах. Он допустил, что предстоящие американские выборы могут сопровождаться новыми обстоятельствами, которые повлияют на взаимодействие Киева и Вашингтона.

Ранее Зеленский объявил о восстановлении доступа Украины к спутниковым системам Starlink и Starshield. По его словам, после переговоров с американской стороной в Осло Вашингтон также возобновил полноценный обмен разведывательной информацией с Киевом.