В Британии возле жилых домов заметили загадочного хищника Кэтфута

Жители британской деревни Бинли-Вудс в графстве Уорикшир сообщили о появлении загадочного хищника, напоминающего огромную чёрную пантеру. Неизвестное животное неоднократно замечали рядом с жилыми домами, а местные уже прозвали его Кэтфутом — по аналогии с легендарным бигфутом. Об этом пишет портал Unexplained Mysteries.

Свидетелей оказалось настолько много, что сообщения о необычном звере начали поступать в полицию. По словам очевидцев, крупная кошка появляется в окрестностях населённого пункта неподалёку от Ковентри, но не подпускает к себе людей.

Некоторые жители пытались приблизиться к загадочному существу, однако всякий раз оно стремительно скрывалось. Правоохранители подтвердили получение нескольких сообщений о похожем на пантеру животном и призвали граждан не пытаться его поймать.

Очевидцам рекомендовали передавать фотографии и видеозаписи специалистам по дикой природе. Если зверь окажется раненым, сбежавшим из неволи или потенциально опасным, информацию следует направлять соответствующим службам.

Впрочем, существование Кэтфута пока остаётся загадкой. Не исключено, что свидетели приняли за экзотического хищника другое животное. При этом рассказы об огромных диких кошках десятилетиями появляются в разных графствах Великобритании, хотя наличие устойчивой популяции таких зверей официально не установлено.

Любопытно, что в 2024 году британский биолог Робин Аллаби сообщил об обнаружении ДНК представителей рода пантер на останках овцы, найденной в Озёрном крае. Учёный счёл результаты анализа достоверными, однако они не позволяют установить, какой именно зверь оставил следы и связан ли он с нынешними наблюдениями в Уорикшире.

Ранее Life.ru рассказывал о загадочном хищнике, растерзавшем оленя в британском графстве Уилтшир. Фермер обнаружил останки животного с необычными повреждениями, а специалисты предположили, что нападение могла совершить большая дикая кошка. Тогда также возникли вопросы, откуда в британской природе мог появиться подобный зверь.