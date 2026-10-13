В Британии за неделю вновь заполнилась треть освобождённых мест в тюрьмах

Более трети дополнительных мест в британских тюрьмах, появившихся после массового досрочного освобождения заключённых, снова оказались заняты всего за неделю. Некоторые преступники возвращались за решётку спустя считаные часы после выхода на свободу, сообщает газета The Telegraph.

Очередной этап программы состоялся 1 октября. Власти Англии и Уэльса освободили 677 мест, благодаря чему общий резерв вырос примерно до 2,2 тысячи.

Однако эффект оказался кратковременным. Уже через семь дней число свободных мест сократилось на 282 и составило 1951, пишет издание.

По данным Telegraph, среди вновь попавших под стражу оказались и недавно освобождённые преступники. Некоторых полиция задерживала буквально через несколько часов после выхода из исправительных учреждений.

Массово отпускать осуждённых раньше срока британские власти начали в 2024 году. Причиной стала переполненность тюрем, из-за которой возникли сложности с размещением новых заключённых.

В рамках программы часть преступников получила возможность выходить на свободу после отбытия половины назначенного наказания. По сведениям газеты, с момента запуска этой практики досрочно освободили около 60 тысяч человек.

Проблема нехватки мест при этом сохраняется. Правительство Великобритании продолжает использовать досрочное освобождение как одну из мер снижения нагрузки на пенитенциарную систему. Официальная статистика численности заключённых публикуется британским Минюстом еженедельно.

Ранее Life.ru сообщал, что британские власти решили продолжить досрочное освобождение заключённых из-за переполненности тюрем. Правительство объясняло эту меру необходимостью сохранить возможность отправлять под стражу новых правонарушителей. При этом наиболее опасные категории осуждённых должны были остаться за решёткой.