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Опубликовано 3 октября, 05:45

В Британии заявили о резком осложнении обстановки в Киеве из-за российских ударов

The Guardian: Наступает самый сложный этап для Киева с начала конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Chornyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Chornyi

Киев вступает в один из самых сложных периодов с первых дней конфликта на фоне усилившихся российских ударов, которые всё заметнее влияют на повседневную жизнь украинской столицы. Об этом пишет The Guardian, описывая последствия последних атак и ситуацию в городе.

По оценке издания, за последние недели характер воздушных атак изменился: они стали чаще происходить днём и затрагивать транспортную и энергетическую инфраструктуру. Мэр Киева Виталий Кличко заявил газете, что столица находится «в очень драматической ситуации» и прежний ритм жизни поддерживать становится всё сложнее.

Издание также пишет о беспокойстве Киева перед приближающейся зимой. Украинские чиновники предупреждают европейских партнёров о возможном усилении атак на энергетическую инфраструктуру. По данным The Guardian, одновременно Украина испытывает нехватку ракет-перехватчиков Patriot, а новые реактивные беспилотники сложнее перехватывать существующими средствами.

Кличко назвал ситуацию в Киеве «очень драматичной»
Кличко назвал ситуацию в Киеве «очень драматичной»

Ранее Life.ru рассказывал о транспортном коллапсе в Киеве после ограничений движения по мостам через Днепр. Южный мост полностью закрыли для автомобилей и метро, а на других переправах изменили схему движения. На основных магистралях образовались крупные заторы, общественный транспорт оказался перегружен, а стоимость поездок на такси между берегами резко выросла.

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Виталий Приходько
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