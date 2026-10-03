В Британии заявили о резком осложнении обстановки в Киеве из-за российских ударов

Киев вступает в один из самых сложных периодов с первых дней конфликта на фоне усилившихся российских ударов, которые всё заметнее влияют на повседневную жизнь украинской столицы. Об этом пишет The Guardian, описывая последствия последних атак и ситуацию в городе.

По оценке издания, за последние недели характер воздушных атак изменился: они стали чаще происходить днём и затрагивать транспортную и энергетическую инфраструктуру. Мэр Киева Виталий Кличко заявил газете, что столица находится «в очень драматической ситуации» и прежний ритм жизни поддерживать становится всё сложнее.

Издание также пишет о беспокойстве Киева перед приближающейся зимой. Украинские чиновники предупреждают европейских партнёров о возможном усилении атак на энергетическую инфраструктуру. По данным The Guardian, одновременно Украина испытывает нехватку ракет-перехватчиков Patriot, а новые реактивные беспилотники сложнее перехватывать существующими средствами.

Ранее Life.ru рассказывал о транспортном коллапсе в Киеве после ограничений движения по мостам через Днепр. Южный мост полностью закрыли для автомобилей и метро, а на других переправах изменили схему движения. На основных магистралях образовались крупные заторы, общественный транспорт оказался перегружен, а стоимость поездок на такси между берегами резко выросла.