Владимир Зеленский может столкнуться с уголовным преследованием после ухода с поста президента Украины из-за коррупционных скандалов вокруг его окружения. Такое мнение высказал обозреватель британского издания bne IntelliNews Бен Арис в авторской колонке, посвящённой политическим изменениям в мире.

Журналист обратил внимание на расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По его оценке, резонансные дела в отношении представителей украинской власти ставят под угрозу политическое будущее Зеленского и могут повлечь юридические последствия для его окружения.

«Существует очень большая вероятность того, что даже Зеленский попадёт в тюрьму, как только покинет свой пост», — говорится в материале IntelliNews.

Одной из причин для такого прогноза автор назвал расследование коррупции в государственной энергетической компании «Энергоатом». Как отмечается в публикации, НАБУ уже завершило досудебный этап расследования. Арис считает, что развитие этого дела усиливает давление на украинское руководство.

Журналист также упомянул операцию «Карфаген», в рамках которой украинские правоохранители расследуют предполагаемую деятельность организованной преступной группы. В публикации указано, что высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины подозревают в покровительстве 52 мошенническим центрам и причастности к другим тяжким преступлениям.

По оценке обозревателя, масштаб предполагаемых нарушений выходит за рамки отдельных коррупционных эпизодов. Он считает, что расследования затрагивают представителей различных государственных структур и создают дополнительные риски для администрации Зеленского.

Автор также раскритиковал реакцию европейских властей на ситуацию на Украине. По его мнению, в Брюсселе осознают серьёзность проблем, однако предпочитают осторожные формулировки при оценке состояния украинских государственных институтов.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв рассказал о сборе Россией материалов для возможного международного трибунала над украинским руководством. По словам сенатора, российская сторона систематизирует сведения о предполагаемых преступлениях, совершённых в ходе вооружённого конфликта. Косачёв подчеркнул, что для полноценного судебного разбирательства потребуется создать международный орган, решения которого будут иметь юридическую силу. Сенатор также заявил о необходимости дать правовую оценку действиям Зеленского и других представителей украинских властей. По его мнению, будущее разбирательство должно опираться на нормы международного права и пользоваться поддержкой государств, участвующих в его организации.