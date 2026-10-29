Россия собирает и систематизирует сведения о предполагаемых преступлениях украинских властей, включая Владимира Зеленского, для возможного международного трибунала. Решение о его создании пока не принято, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв.

По словам сенатора, российская сторона уже анализирует большой объём материалов в рамках так называемого общественного трибунала. В дальнейшем собранную информацию предполагается использовать для разбирательства на международном уровне.

«Мы уже ведём анализ, всю инвентаризацию происшедшего в рамках так называемого общественного трибунала», — подчеркнул Косачёв в интервью ТАСС.

Парламентарий отметил, что речь идёт о создании судебного механизма, решения которого имели бы юридическую силу. При этом конкретных договорённостей об учреждении такого органа пока нет. Косачёв считает, что международный трибунал должен пользоваться авторитетом и поддержкой значительного числа государств. По его мнению, это позволит провести объективную юридическую оценку собранных Россией материалов без влияния политических интересов.

Сенатор также заявил, что Владимиру Зеленскому придётся отвечать за предполагаемые преступления украинских военнослужащих, совершённые под его контролем. Российская сторона намерена добиваться рассмотрения соответствующих обвинений в соответствии с нормами международного права.