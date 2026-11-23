В Брянске председателя городского комитета по физической культуре и спорту Александра Погорелова и директора спортшколы «Спартак» Дмитрия Садовникова оштрафовали на 250 тысяч рублей каждого за мошенничество с бюджетными средствами. Фигуранты приобрели льдогенератор за счёт субсидии, предназначенной для премирования сотрудников спортивной школы.

Как установил Фокинский районный суд Брянска, осенью 2024 года чиновники договорились купить оборудование стоимостью 325,5 тысячи рублей. После приобретения директор спортшколы передал льдогенератор Погорелову для личного пользования. В результате бюджету городской администрации причинили ущерб на 79 944 рубля.

На этом нарушения не закончились. Садовников также забрал у сотрудников спортивной школы часть выплаченных им премий. Общая сумма составила 190 056 рублей.

Обоих фигурантов признали виновными по части 3 статьи 159 УК РФ — мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере. Суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил каждому штраф в размере 250 тысяч рублей. Причинённый ущерб мужчины возместили полностью. Приговор пока не вступил в законную силу.

Погорелов возглавляет комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации с 2016 года. До работы на муниципальной службе он добился заметных успехов в лёгкой атлетике: дважды становился вице-чемпионом Европы в помещении по семиборью и участвовал в Олимпийских играх 2004 и 2008 годов.

Ранее Life.ru сообщал о задержании бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко по делу о взятках при строительстве и ремонте спортивных и жилых объектов. По версии следствия, в 2019–2021 годах чиновник получил от подрядчиков более четырёх миллионов рублей за покровительство и содействие при заключении муниципальных контрактов.