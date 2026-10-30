Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября, 16:31

В Брянске подтвердили обнаружение взрывных устройств в Бежицком районе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Брянске подтвердили обнаружение взрывных устройств только в районе улицы Донбасской в Бежицком районе. Сообщения о сбросе взрывчатки в других частях города не нашли подтверждения. Об этом говорится в канале оперативной информации правительства Брянской области в мессенджере MAX.

«По данным на 11:00, подтвердилась только информация о нахождении взрывных устройств в районе улицы Донбасской в Бежицком районе Брянска. Информация о сбросах взрывных устройств в других районах не подтверждается», — сообщили региональные власти.

Из зоны поражения в бронежилете: Женщину спасли из обложенной взрывчаткой машины в Брянске
Из зоны поражения в бронежилете: Женщину спасли из обложенной взрывчаткой машины в Брянске

Напомним, сегодня губернатор Брянской области Егор Ковальчук заявил, что украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на территории трёх школ и 17 детских садов Бежицкого района. После этого движение в районе улиц Донбасской и Металлургов перекрыли, а к разминированию привлекли оперативные службы.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar