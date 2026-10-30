В Брянске подтвердили обнаружение взрывных устройств в Бежицком районе

В Брянске подтвердили обнаружение взрывных устройств только в районе улицы Донбасской в Бежицком районе. Сообщения о сбросе взрывчатки в других частях города не нашли подтверждения. Об этом говорится в канале оперативной информации правительства Брянской области в мессенджере MAX.

«По данным на 11:00, подтвердилась только информация о нахождении взрывных устройств в районе улицы Донбасской в Бежицком районе Брянска. Информация о сбросах взрывных устройств в других районах не подтверждается», — сообщили региональные власти.

Напомним, сегодня губернатор Брянской области Егор Ковальчук заявил, что украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на территории трёх школ и 17 детских садов Бежицкого района. После этого движение в районе улиц Донбасской и Металлургов перекрыли, а к разминированию привлекли оперативные службы.