В Брянской области 69-летний мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
Обложка © Life.ru
В селе Чуровичи Брянской области 69-летний мужчина получил ранения при атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
«В результате атаки украинского беспилотника ранения получил 69-летний житель села Чуровичи Климовского района», — говорится в сообщении главы региона.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Ранее Life.ru сообщал о гибели пожилого велосипедиста при атаке украинского беспилотника в Чуровичах. Тогда жертвой удара стал 76-летний местный житель.
Больше новостей о происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.