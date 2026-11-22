В селе Чуровичи Брянской области 69-летний мужчина получил ранения при атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«В результате атаки украинского беспилотника ранения получил 69-летний житель села Чуровичи Климовского района», — говорится в сообщении главы региона.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Ранее Life.ru сообщал о гибели пожилого велосипедиста при атаке украинского беспилотника в Чуровичах. Тогда жертвой удара стал 76-летний местный житель.