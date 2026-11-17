В Брянской области 77-летний мужчина погиб в результате удара беспилотника по частному дому. Трагедия произошла в селе Игрицкое Комаричского района. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере Max.

«Трагедия в селе Игрицкое Комаричского района. В результате атаки украинского дрона по частному дому погиб 77-летний мужчина», — написал глава региона.

Ранее Life.ru сообщал о гибели мужчины на скутере при атаке украинского беспилотника в Брянской области. По словам губернатора, удар пришёлся по мирному жителю в селе Кистер. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать необходимую помощь.