В Брянской области 67-летнего жителя Новозыбкова приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство собственного сына. Мужчина во время семейной ссоры несколько раз ударил 42-летнего родственника ножом. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Трагедия произошла вечером 3 августа 2026 года в частном доме на улице Юбилейной. Как установили следствие и суд, между отцом и сыном возник конфликт на почве личной неприязни.

Во время ссоры пожилой мужчина схватил кухонный нож и нанёс сыну несколько ударов в область шеи, груди и других частей тела. По данным прокуратуры Брянской области, всего потерпевший получил не менее восьми ножевых ранений.

От полученных травм 42-летний мужчина скончался на месте происшествия. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали его отца, после чего суд заключил подозреваемого под стражу.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Следователи собрали доказательства, которые впоследствии легли в основу обвинительного приговора.

Суд признал жителя Новозыбкова виновным и назначил ему девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.