В Брянской области при атаках БПЛА повреждены сельхозпредприятие и грузовик
В Брянской области в результате двух атак беспилотников повреждены сельскохозяйственное предприятие и грузовой автомобиль. К счастью, никто не погиб. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
В селе Солова Стародубского муниципального округа повреждена производственная инфраструктура сельхозпредприятия. Ещё один инцидент произошёл вблизи посёлка Комаричи, где повреждения получил грузовик.
Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке беспилотников на Воронежскую область. За ночь над регионом уничтожили 29 БПЛА. По словам губернатора Александра Гусева, четырём местным жителям потребовалась медицинская помощь из-за перенесённого стресса.