В Брянской области в результате двух атак беспилотников повреждены сельскохозяйственное предприятие и грузовой автомобиль. К счастью, никто не погиб. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

В селе Солова Стародубского муниципального округа повреждена производственная инфраструктура сельхозпредприятия. Ещё один инцидент произошёл вблизи посёлка Комаричи, где повреждения получил грузовик.