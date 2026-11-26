Актриса и участница Comedy Woman Надежда Сысоева призналась, что задумывается о материнстве и хотела бы в будущем стать мамой. При этом артистка считает, что к такому решению необходимо подходить осознанно. Об этом она рассказала KP.ru.

По словам Сысоевой, рождение ребёнка становится одним из самых важных и удивительных этапов в жизни женщины. Она убеждена, что любовь к детям невозможно сравнить с другими чувствами, однако материнство требует серьёзной ответственности.

«Это огромная ответственность и к такому шагу нужно прийти осознанно. С человеком, рядом с которым чувствуешь любовь, доверие и уверенность в завтрашнем дне. Я не хочу торопить события, но, безусловно, в будущем мне хотелось бы испытать это чувство. Стать мамой — значит открыть для себя совершенно новый мир, в котором ты уже живёшь не только ради себя», — поделилась юмористка.

Сысоева также рассказала о своём отношении к браку. Она считает создание семьи важным событием, но не придаёт первостепенного значения самой свадебной церемонии или штампу в паспорте.

Гораздо важнее для артистки человек, с которым она готова связать дальнейшую жизнь. По её мнению, решение о браке должно быть осознанным и основываться на любви и взаимном доверии.