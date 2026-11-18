44-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй родила третьего ребёнка от супруга Адама Шульмана. О пополнении в семье звезды «Дьявол носит Prada» стало известно после её прогулки с новорождённым по Нью-Йорку. Информацию о рождении малыша также подтвердило издание People.

На опубликованных папарацци снимках Хэтэуэй несёт младенца в коричневой переноске на груди. Актриса улыбается и общается с подругой. Лицо малыша скрыто от камер, а над переноской виднеется небольшая розово-фиолетовая шапочка.

Именно эта деталь вызвала предположения, что после двух сыновей у актрисы могла родиться девочка. Однако ни пол ребёнка, ни его имя, ни точную дату рождения супруги пока не раскрывают.

Хэтэуэй и Шульман поженились в 2012 году. Они воспитывают двух сыновей — Джонатана, родившегося в 2016 году, и Джека, появившегося на свет в 2019-м.

О третьей беременности актриса рассказала поклонникам ещё в июне 2026 года. Позже она призналась в эфире американского телевидения, что новость стала для супругов приятной неожиданностью. При этом Хэтэуэй продолжала посещать кинопремьеры и участвовать в продвижении своих новых фильмов.

Ранее Life.ru сообщал, как Энн Хэтэуэй объявила поклонникам о третьей беременности, опубликовав видео с округлившимся животом. Актриса сопроводила ролик словами «Малыш, я твоя».