В Бухаресте начались обязательные сборы резервистов

В Бухаресте и окружающем столицу уезде Илфов начались мобилизационные сборы резервистов MOBEX București–Ilfov 26. Учения продлятся до 12 октября и предназначены для проверки готовности населения к обороне, следует из сообщения Минобороны Румынии.

Каждый призванный резервист проведёт в воинской части один день. Участникам предстоят стрельбы из лёгкого стрелкового вооружения, знакомство с современной бронетехникой, медицинская подготовка и занятия по защите от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

Повестки вручают представители МВД Румынии. Прибыть необходимо в дату и время, указанные в документе, а участие в таких тренировках является обязательным. За отказ принять вызов или неявку предусмотрены штрафы.

В Минобороны подчёркивают, что нынешние мероприятия не связаны с текущей геополитической обстановкой. Ведомство называет MOBEX плановыми учениями, необходимыми для проверки мобилизационных механизмов, актуализации баз данных и взаимодействия действующих военнослужащих с резервом.

После прохождения подготовки участникам выдадут справку, которая даёт право на один дополнительный оплачиваемый выходной. Резервисты также смогут потребовать компенсацию расходов на дорогу.

Ранее Life.ru рассказывал, что резервисты Бундесвера на учениях в Зенне живут в лагере, имитирующем афганское поселение, и испытывают нехватку техники. Оружие и радиостанции 1980-х они берут у регулярных частей, своей бронетехники и внедорожников нет, а по полигону их возят на арендованных гражданских микроавтобусах.