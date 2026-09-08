В Бурятии ликвидировали медведя после смертельного нападения

Медведя, напавшего на жителя Закаменского района Бурятии, ликвидировали специалисты. Об этом сообщили в Бурприроднадзоре.

Инцидент произошёл 7 сентября в местности Шутхалан возле улуса Хуртага. Хищник тяжело травмировал мужчину, после чего тот скончался в больнице.

По данным ведомства, ликвидированным оказался самец в возрасте от пяти до семи лет. Всего за сутки в Бурприроднадзор поступило 15 сообщений о выходах медведей к людям, специалисты совершили 20 выездов.

В результате проведённых мероприятий в регионе ликвидировали семь медведей, представлявших угрозу для жизни и здоровья людей.

Ранее в Бурятии увеличили с 6 до 15 тысяч рублей вознаграждение за добычу медведей, представляющих угрозу людям. Повышенная выплата действует во всех районах республики, за исключением территорий с низкой численностью хищников; за выходные охотники добыли 15 опасных для населения животных.