В Бурятии жителю Иркутска дали три года колонии за нападение с ножом

Суд в Бурятии приговорил 38-летнего жителя Иркутска к трём годам колонии за нападение с ножом на мужчину в туристической местности «Мамай». Во время конфликта осуждённый нанёс потерпевшему не менее четырёх ранений в грудь и живот. Об этом сообщила прокуратура республики.

Инцидент произошёл в марте 2026 года. По данным следствия, иркутянин находился на территории популярной среди туристов местности в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и другим мужчиной возник конфликт, который перерос в нападение.

В ходе ссоры житель Иркутска несколько раз ударил оппонента ножом. Медики установили, что пострадавший получил не менее четырёх ранений брюшной полости и грудной клетки. Эксперты квалифицировали травмы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Во время судебного разбирательства подсудимый отказался признавать вину. Он настаивал, что его действия следует квалифицировать по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Однако суд согласился с доводами государственного обвинения и признал мужчину виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Иркутянину назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Ленинградской области мужчина зарезал 35-летнего знакомого во время конфликта на почве ревности. Преступление произошло в посёлке Фёдоровское. По предварительным данным полиции, между двумя мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой 36-летний участник конфликта несколько раз ударил оппонента ножом. Потерпевший скончался от полученных ранений. После нападения подозреваемый покинул место происшествия и попытался скрыться. Однако спустя несколько часов сотрудники полиции задержали его возле петербургского аэропорта Пулково.