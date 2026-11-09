Утром 9 ноября в чешском городе Орлова произошло массовое ДТП с участием 23 автомобилей, в результате которого пострадали шесть человек. Как сообщает агентство ČTK, предварительной причиной аварии стал гололёд, превративший дорогу в опасный скользкий участок.

Столкновения начались около 05:30 на улице Тешинской в районе Поруба. Среди повреждённых машин оказались автомобили пожарных и пенитенциарной службы Чехии. Первоначально также сообщалось об участии скорой помощи, однако позже полиция уточнила, что её автомобиль в аварию не попадал.

По данным экстренных служб, сначала поступило сообщение об одном ДТП, в котором мог оказаться заблокирован водитель. Пока спасатели направлялись к месту происшествия, на обледеневшей дороге произошло ещё несколько столкновений. В аварию попал и один из прибывших пожарных автомобилей.

Медики оказали помощь шестерым пострадавшим. У всех диагностировали лёгкие травмы, пятерых доставили в больницы для дальнейшего обследования. Угрозы жизни раненых, по предварительным оценкам врачей, нет.

К месту массового ДТП направили четыре пожарных подразделения. Из-за низкой температуры для участников происшествия также организовали автобус, где они могли согреться, пока продолжались спасательные работы.

Движение на аварийном участке полностью перекрыли. Полицейские совместно с муниципальными службами занялись регулированием транспорта, а обстоятельства и последовательность столкновений начали выяснять следователи.