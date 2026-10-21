В Чехии нашли новое месторождение с запасами 11 тонн золота

В районе чешского города Злате-Горы обнаружили месторождение, геологические запасы которого оцениваются в 11 тонн золота. При этом извлечь из руды, согласно предварительным расчётам, можно около 6,2 тонны металла за десять лет. Такие данные государственное предприятие DIAMO привело в информационной брошюре.

Помимо золота, месторождение содержит медь и цинк. При предполагаемой переработке 200 тыс. тонн руды в год объём извлечения этих металлов может составить 265 тонн меди и 1 556 тонн цинка. Специалисты также изучают наличие галлия.

Расчётная продолжительность добычи составляет десять лет, однако этот срок не является окончательным. Модель проекта охватывает 15 лет: три года подготовки, десять лет разработки и два года на завершение эксплуатации и восстановление затронутых территорий. Дальнейшая разведка может подтвердить дополнительные запасы и увеличить срок работы рудника.

Реализация проекта могла бы обеспечить около 120 рабочих мест. Ежегодные поступления в бюджет Злате-Гор предприятие предварительно оценивает в 8,37 млн крон, соседней общины Германовице — в 2,88 млн крон. Кроме обязательных платежей, в экономической модели рассматривается возможность дополнительных вложений в развитие региона, однако их размер и назначение пока не определены.

В то же время переходить к добыче преждевременно. DIAMO предстоит провести более подробные исследования, продолжить геологическую разведку и оценить воздействие проекта на окружающую среду. Специалисты должны проверить возможные последствия для водных ресурсов, уровень шума и пыли, транспортную нагрузку и безопасность взрывных работ. В частности, необходимо учесть расположенный примерно в 2,5 км от предполагаемого места взрывов санаторий EDEL, где проводят спелеотерапию.

Нынешнее исследование показало, что месторождение имеет смысл изучать дальше, но не означает одобрения строительства или начала добычи. После дополнительных изысканий потребуются экологическая оценка, территориальное планирование и необходимые разрешения. Окончательное решение о разработке месторождения пока не принято.